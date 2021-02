Tribunal: L’épouse de Birame Soulèye Diop et Cie bénéficient d’un retour de parquet

Déférés ce vendredi 19 février devant le procureur de la République, l’épouse de l’administrateur général de Pastef Birame Soulèye Diop, Patricia Mariame Ngandoul, Abass Fall, Fatima M’bengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam vont prendre leur mal en patience. N’ayant pas pu faire face au maître des poursuites, ils ont bénéficié d’un retour de parquet. Et, ils seront édifiés sur leur sort lundi prochain. En attendant, ils vont passer le week-end dans les locaux du commissariat central de Dakar.







Selon Libération online, l’atteinte à la sûreté de l’Etat, évoquée au début de l'enquête, n’est plus visée. Ce faisant, tous les mis en cause ont été déférés pour «menaces de mort, diffusion de fausses nouvelles et diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs ».





Au même moment, Birame Soulèye Diop est placé en position en garde-à-vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles ( DIC).