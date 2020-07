Tribunal : La Chambre d’accusation maintient Assane Diouf en prison

L’insulteur public numéro 1, Assane Diouf n’a pas encore vu le bout du tunnel. Il reste en prison. La Chambre d'accusation s’est opposée à la requête en annulation déposée, ce mardi 14 juillet, par la défense. selon Libération online.Cependant, Me Ciré Clédor Ly a annoncé qu’il va introduire un recours en cassation. Ce, en plus de demander directement une liberté provisoire au Doyen des juges d'instruction sans attendre l'audition sur le fond de son client.Assane Diouf a été placé sous mandat de dépôt, le vendredi 5 juin dernier, pour provocation à un attroupement armé, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions et rébellion.