Une nouvelle ère à la Cour suprême

La Cour suprême est entrée dans une nouvelle ère. Le désormais ex-président de la haute juridiction Cheikh Tidiane Coulibaly a passé le témoin à Ciré Aly Bâ, son successeur.



La cérémonie organisée à cet effet s’est tenue jeudi dernier, d’après Les Échos. «Admis à faire valoir mes droits à une pension de retraite, je suite mes fonctions et prends définitivement congé de vous et de la magistrature. J’ai été heureux de vous avoir rencontrés», a lancé Cheikh Tidiane Coulibaly en prenant congés.



Dans un contexte où la magistrature fait l’objet de critiques sévères et son indépendance remise en question, Cheikh Tidiane Coulibaly a eu une pensée pour ses anciens collègues. Il dit : «Je prie Dieu de vous garder, de vous protéger, de veiller sur vos familles respectives et de vous préserver de tout mal en tout temps et tous lieux.»



Avant de prendre la direction de la Cour suprême, Ciré Aly Bâ a passé le témoin à Amady Diouf, qui le remplace à la tête de la Cour d’appel de Dakar.