Vague d’arrestations : la liste des procureurs qui vont parler

La vague d’arrestations de ces dernières semaines a poussé les chefs des Cours d’appel concernées à sortir du silence. Les Échos annonce ainsi que cinq procureurs généraux, six selon L’Observateur, vont prendre la parole ces mardi et mercredi pour éclairer l’opinion sur les dossiers placés sous leur autorité. Il s’agit d’une instruction du ministère de la Justice, selon Les Échos.



Le procureur général de Dakar ouvrira le bal. Ibrahima Bakhoum fera face à la presse à la salle 4 du tribunal de Grande instance de Dakar. Ce sera à partir de 12 heures, fixe L’Obs, qui signale que ce dernier aura à ses côtés les procureurs de Dakar, Abdou Karim Diop, et de Pikine/Guédiawaye, Amadou Seydi.



Les procureurs généraux de Thiès, Assane Ndiaye, Saint-Louis, Gor Mack Tall, Tamba, Djibril Ba, et Ziguinchor, Saliou Mbaye, se présenteront à leur tour devant les journalistes ce mercredi. Ils devaient se prononcer deux heures après leur collègue de Dakar, mais leur prise de parole a été reporté de près de 24 heures.



À ces cinq procureurs généraux annoncés par Les Échos, L’Observateur a ajouté celui de Kaolack, Samba Faye.