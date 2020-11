Violences à Ndiarème Limamoulaye: Bassirou Dieng (Pastef) gagne son procès contre le chef de protocole du maire

Bassirou Dieng, coordonnateur des Jeunes de Pastef Ndiareme Limamoulaye a finalement obtenu gain de cause. Victime d’une agression de la part de la sécurité du maire de Ndiarème Limamoulaye, le jeune « Patriote » avait porté l’affaire devant la justice qui a finalement tranché en sa faveur, ce mercredi. Le tribunal de Guédiawaye a condamné le chef de protocole du maire, Aly Mbaye, à une peine d'un an avec sursis et une amende (dommage et intérêts) de 1 600 000F CFA, selon des informations de Seneweb.





Pour rappel, le 11 septembre dernier, des violences avaient émaillé la visite d’Abdoulaye Diouf Sarr au poste de santé de Hamo 5 et au cours de laquelle le maire Apr de Ndiarème Limamoulaye, Baïdy Sèye, avait été hué. Sa sécurité avait alors blessé un des jeunes à l’œil. Une plainte avait été déposée au commissariat central de Guédiawaye pour coups et blessures volontaires et menace de mort.