Vol de Range Rover : Wally Seck et Ibou Touré jugés aujourd'hui

Suite et pas fin de l’affaire de la Range Rover volée, une procédure vieille de 6 ans.



Le chanteur Wally Seck et le footballeur Ibou Touré seront jugés, aujourd’hui, devant la barre de la chambre correctionnelle de Dakar, informe L’Observateur.



Waly Seck et Cie sont visés par les délits suivants : association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif.