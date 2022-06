Wari condamnée à payer 50 millions à...

Le moins que l'on puisse dire est que la société Wari SA et son patron, Kabirou Mbodj, continuent leur descente aux enfers. En effet, ils ne cessent d'avoir des revers dans différentes procédures judiciaires. Le dernier en date a été évoqué au tribunal de commerce à la chambre de contentieux des sociétés.



D’après Les Échos, Wari SA a été condamnée à payer à la société Baobab Plus Sénégal Sasu la somme de 45 millions en principal, outre des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, ainsi que 4,5 millions de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues.