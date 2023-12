Aide à la presse : Walf toujours en colère

Le groupe de presse Walfadjri crie à l'acharnement. Le ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, refuse de décaisser les 50 millions de francs Cfa dus au groupe Walf dans la distribution de l'aide à la presse, accuse Cheikh Niass, Pdg du groupe Walf. Qui soutient que le maire de Ourossogui foule au pied les instructions de la hiérarchie.



Selon l'héritier de Sidy Lamine Niass, le ministre repousse les rendez-vous fixés par le biais de ses services et ignore ses appels téléphoniques. "Nous déplorons son comportement. Je fais des va et vient interminables entre le ministère de la Communication et Walfadjri. Cet argent ne lui appartient pas. C'est l'argent du contribuable. Il a reçu des instructions pour débloquer les 50 millions de francs Cfa. Mais, il ne les a pas encore virés", s'indigne le patron de presse.



Pour rappel, l'administration du groupe, s'estimant lésé, avait déposé un recours gracieux le 25 octobre dernier après avoir reçu 20 millions, lors de la distribution de l'aide à la presse cette année, contre 70 millions en 2022.