Augmentation des salaires : Les travailleurs de LAS toujours dans l'attente interpellent le nouveau Ministre Antoine Mbengue

Les agents de LAS (Limak Aibd Summa), gestionnaire de l'Aéroport international Blaise Diagne, crient leur désarroi par rapport à leurs conditions de travail. El hadji Fall, représentant du Syndicat national des travailleurs de l'aéronautique civil du Sénégal (SYNATRACS) sonne l'alerte et interpelle la tutelle.



"Les agents négocient leur départ pour aller chercher autre chose. Avec la conjoncture tout est devenu cher. C'est la raison pour laquelle, le Président Macky Sall avait fait une augmentation sur les salaires. Cela n'est toujours pas effectif pour nous. Le protocole qui harmonise les avantages au niveau de la plateforme n'est toujours pas respecté. La plupart des agents qui avaient obtenu des terrains ont fini par les vendre pour subvenir à leurs besoins. La vie est devenue très chère et les agents de LAS ne s'en sortent plus. A cause de toutes ces raisons, nous interpellons le nouveau ministre pour qu'il vienne en aide aux agents de LAS", a soutenu El hadji Fall, représentant du Syndicat.



Le Syndicat espère voir le bout du tunnel avec l'arrivée du nouveau Ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue.