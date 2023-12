CAN 2023 : le CNRA écrit aux détenteurs de droits de retransmission

Les droits de retransmission des grandes compétitions de football (CAN, Mondial, Qualifications) ont souvent opposé violemment les chaînes de la télé au Sénégal. Pour éviter une nouvelle guerre des diffuseurs, en vue de la prochaine CAN (Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024), le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a pris une initiative préventive. Dans un communiqué repris par L’AS, les services de Babacar Diagne invitent les éditeurs et distributeurs détenteurs de droits sur la CAN 2023 de fournir les documents attestant les droits, contrats et documents en règlement des droits de retransmission, au plus tard le mercredi 20 décembre 2023 à 17 heures.