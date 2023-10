CORED: Le tribunal des pairs installé ce mardi

L'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) va installer les membres du tribunal des pairs, ce mardi. La cérémonie d'installation est prévue à la Maison de la presse Babacar Touré.





Elle sera présidée, selon un communiqué du CORED, par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Moussa Bocar Thiam.





Le tribunal des pairs est un organe indépendant et autonome. Il a pour mission de juger les pratiques professionnelles et de sanctionner, en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques.