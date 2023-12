Couverture de la présidentielle de 2024 : Des professionnels des médias de la zone sud sensibilisés par le CNRA

Ziguinchor a abrité la rencontre d’information et de sensibilisation des professionnels des médias des trois régions du Sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), en perspective de l’élection présidentielle du 25 Février 2024. Une rencontre facilitée sur le terrain par la Convention des jeunes reporters qui s’est chargée de la mobilisation des professionnels des médias.



Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) Babacar Diagne est revenu sur les conditions difficiles de travail des correspondants régionaux, chose qui entraine souvent beaucoup de changements. « D’une année à l’autre quand vous venez les rencontrer, vous constatez ces changements. Et vous vous rendez compte que vous faites un peu un travail décisif, parce que vous recommencez un travail que vous avez fait par le passé », explique le président du CNRA.



Cette tournée des régions du CNRA a été extrêmement positive, selon Babacar Diagne. Elle a permis au CNRA d’apprendre beaucoup confie-t-il, dans la mesure où « les réalités sur le terrain sont mouvantes ». Avec la présidentielle de 2024 qui a « une configuration inédite avec le Président qui ne se représente pas », chose qui n’a jamais encore eu dans l’histoire politique du Sénégal. Cette configuration rend les enjeux beaucoup plus sensibles, selon Babacar Diagne. En cela, les journalistes doivent élever leur responsabilité au niveau de la situation actuelle, a affirmé le président du CNRA.





Cette tournée d’information et de sensibilisation des professionnels de Ziguinchor qui est la dernière au niveau des régions avant la rencontre de Dakar a servi comme partout ailleurs de revenir sur les relations entre la presse en générale et les Forces de défense et sécurité (FDS). Des rapports souvent heurtés entre la presse et les FDS, dus à des problèmes de positionnement et d’identification. La difficulté de positionnement a été étudiée avec les Gouverneurs apprend Babacar Diagne et la seconde difficulté liée à l’identification est solutionnée par la remise de gilets à la CJRS.