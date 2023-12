[Média’Tek] Diara Ndiaye, une voix qui rayonne au-delà des ondes



Elle est sur tous les fronts. Diara Ndiaye, voix émérite, captive l'audience en Afrique francophone. Au-delà de son émission hebdomadaire “Alors on dit quoi”, elle brille également sur France 3 Normandie. Entre journalisme et engagements sociaux, la Sénégalo-française évoque sa passion pour le métier, découvert lors d'un stage à la RTS1. Sa carrière, jalonnée de réussites, s'étend des plateaux télévisés français à la modération de conférences. En plus de son rôle médiatique, elle s’investit auprès de la jeunesse à travers son association “L’ABCD pour tous”, œuvrant pour l'éducation.





Rfi, une fréquence radio prisée en Afrique francophone et plus particulièrement au pays de la Teranga. Au-delà de la qualité des informations diffusées et de sa ligne éditoriale majoritairement axée sur l'actualité du berceau de l'humanité, ce qui contribue grandement à son ancrage au sein des populations, ce sont ses voix. Dans le cas du Sénégal, pendant plus de 30 ans, la simple prononciation du nom "Assane Diop" au début de chaque édition d'information suffisait à captiver les auditeurs. Une attention exacerbée par sa voix rauque et la qualité de ses reportages et présentations. Cependant, ces dernières années, une autre voix sénégalaise émerge sur ses ondes : celle de Diara Ndiaye. Les fidèles auditeurs de Rfi reconnaissent bien ce nom, qui débute très souvent son émission hebdomadaire “Alors on dit quoi”, diffusée chaque samedi, par un chaleureux "As salamalékoum". Du sport à la politique, de l'économie aux sujets sociétaux, ce magazine polyvalent cible principalement la jeunesse du continent africain. “Cette émission est réalisée par et pour des jeunes sahéliens au quotidien. Son ambition : donner et libérer la parole, et elle le fait dans chacun des épisodes diffusés chaque samedi sur l'antenne Afrique. Le choix des thèmes, puis de leur angle, et la recherche d'invités toujours plus nombreux et variés nous montrent à quel point la jeunesse n'est pas seulement l'avenir : elle est consciente de son passé, ancrée dans le présent et dessine le futur…”, déclare Diara Ndiaye à propos de son émission. Voix attrayante, présentation dynamique, programme riche, interventions de qualité… Ce sont autant d'éléments qui tiennent en haleine les auditeurs pendant les 48 minutes que dure le magazine.





Une femme aux fonctions multiples





L'une des particularités de la présentation en radio réside dans l'anonymat visuel des journalistes, une caractéristique qui tend à évoluer avec l'avènement du numérique. Cette transition pousse de nombreuses stations à filmer et diffuser la plupart de leurs programmes sur les plateformes sociales. Diara Ndiaye n'a pas attendu cette révolution pour faire son apparition derrière le petit écran.





En plus de son rôle à RFI, elle anime également le journal sur France 3 Normandie les week-ends. Il faut dire qu’elle possède toutes les prédispositions pour la télévision. En plus des caractéristiques de sa voix évoquées précédemment, s'ajoutent sa silhouette longiligne et son sourire radieux figé sur son visage. Véritable passionnée de son métier, la Sénégalo-Française a cumulé, à un moment de sa vie, trois engagements professionnels lorsqu'elle assurait la présentation de l'émission “Réussite” aux côtés de Robert Brazza sur Canal+. Son ingrédient secret réside dans l'organisation. “Au-delà de la passion qui m'anime, je répartis mon temps de travail de manière à anticiper sur tout. Je planifie et gère mon temps ! Cela implique de poser des bases organisationnelles solides : par exemple, je me fixe des objectifs, je me donne un nombre de tâches à accomplir chaque jour, et je m'efforce de les respecter”, confie-t-elle.





La carrière de la présentatrice ne se limite pas au journalisme, elle lui ouvre le champ du possible où elle cultive également le métier de maîtresse de cérémonie. “Un exercice différent que j'apprécie pour sa spontanéité et les rencontres tout aussi enrichissantes à chaque fois”, souligne-t-elle. Loin des studios et des plateaux télévisés français, elle est régulièrement sollicitée pour la modération de conférences, de panels et de sommets en Afrique, en particulier dans l'espace francophone.





Le journalisme : Découvert par accident, adopté par engagement





Pour celle qui semble s'épanouir dans le journalisme qu'elle considère passionnant, il faut dire que l'exercice de ce métier n'était pas sa priorité. Étudiante en communication publique en 2012, elle décide de consacrer son mémoire au discours politique à la télévision en temps électoral. Pour cette entreprise, Diara quitte la France pour le Sénégal afin d'intégrer la RTS1 pour un stage. Et le hasard faisant bien les choses, cette période coïncide avec la lutte pour la première institution du pays. Elle raconte : “Ils m'ont lancée sur le terrain pour goûter au métier, et j'ai beaucoup apprécié. C'est cette expérience qui m'a donné le goût du journalisme, puisque j'ai intégré une rédaction télé pour décrypter ce discours lors de l'élection présidentielle du Sénégal”.





De cette expérience naît une nouvelle vocation qui va la pousser à intégrer la rédaction d'Africa 24 à Paris, d'abord en tant que stagiaire, puis en qualité de journaliste-présentatrice. À son actif, plusieurs émissions (politiques et économiques) et journaux présentés. C'est là que le groupe Canal+ la remarque et l’enrôle. La suite, on la connaît. “J'adore ce que je fais. J'apprends tous les jours, je rencontre des gens tous les jours, je me documente tous les jours. En gros, je m'enrichis tous les jours grâce à mon métier. C'est une chance, car mon quotidien est souvent différent. C'est un plus non négligeable”, estime-t-elle.





Telle une aura, son amour pour le journalisme se ressent et inspire. Il y a 2 ans au Cameroun, Diara était partie à la rencontre des étudiants d'une école de journalisme. Sans doute fascinés par sa présence, Diara confie avoir ressenti la fierté de son auditoire à sa vue. Lors des échanges avec les aspirants journalistes, une personne va retenir l'attention de la Sénégalaise : “C'était un échange riche et émouvant, car une jeune personne porteuse de handicap m'a sollicitée pour que je devienne son mentor, ce que j'ai accepté volontiers. Depuis, je la suis, et aujourd'hui, elle est sur des plateaux télé au Cameroun”.





De la presse au social en attendant les sphères de décisions





L'espoir, c'est le sentiment que Diara aspire à susciter au sein de la jeunesse africaine à travers son parcours. Une jeunesse qu'elle guide avec des actions sociales entreprises au Sénégal par le biais de son association “L’ABCD pour tous”, qui soutient la scolarité des enfants, notamment celle des filles. Elle expose les motivations de son engagement : “J'ai choisi l'éducation car, à mes yeux, c'est une arme inébranlable pour chaque individu. Les filles et les garçons qui acquièrent la capacité de lire, écrire et compter transmettront un avenir meilleur à leurs familles et à leurs pays. Lorsque l'éducation s'améliore, de nombreux autres domaines en bénéficient positivement. En somme, l'éducation a le pouvoir de rendre le monde meilleur”.





Alarmée par le faible taux de scolarisation des femmes à travers le monde, la professionnelle des médias espère contribuer au changement. “Dès leur plus jeune âge, les filles assument une part importante des responsabilités à la maison. Dans de nombreux cas, la jeune fille quitte sa famille pour se marier. Par conséquent, si les parents sont démunis, ils hésiteront à investir dans leur scolarité, la considérant comme inutile. C'est ce qui explique la grande disparité entre les fréquentations scolaires des filles et des garçons dès l'école primaire au Sénégal”, explique-t-elle, tout en nourrissant l'espoir d'élargir l'influence de son association à travers le continent africain.

Pour la suite de sa carrière, Diara Ndiaye envisage de lancer son propre média dans un futur proche. “J'apprécie les coulisses des sphères de décision, l'avenir nous dira où je me trouverai dans quelques jours, mois ou années. Actuellement, je suis heureuse et pleine d'espoir. Je ne permets à personne de briser mes rêves”, affirme-t-elle avec détermination. Une déclaration qui témoigne des défis considérables que la Sénégalo-française s'apprête à continuer de relever.