Diffusion de la coupe du monde : le CNRA suspend les programmes d’ITV

Cnra suspend la Télé Emedia

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel a annoncé, dans un communiqué rendu public, la décision de suspendre la diffusion des programmes de la Itv. En effet, le CNRA avait appelé les radios et télévisions à s’abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission «illégale» des matchs de la coupe du monde.





«Le groupe Emedia, par voie de communiqué, affirmait qu’il n’entend nullement respecter les droits exclusifs de la RTS (…) », lit-on dans le communiqué. Il est reproché à la chaîne de télé du groupe E-media, de débuter la retransmission de la coupe du monde Qatar 2022. La décision a été prise en application de l’article 7 in fine de la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du CNRA. «La diffusion des programmes de ITV est suspendue dès que la télévision débute la retransmission d’un match de la coupe du monde Qatar 2022», souligne le document. Et d’ajouter qu’en cas de récidive, après la reprise de la diffusion des programmes d’ITV après le match dont la diffusion a été entreprise, ladite chaîne fera l’objet de sanctions plus lourdes, conformément à la réglementation.