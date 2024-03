En réponse à l'agression de MNF: La presse se mobilise

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a appelé à un large rassemblement ce vendredi en réponse à l'agression contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye.



Un rassemblement prévu devant les locaux de la 7tv à Ouakam. La CAP en appelle à la mobilisation de tous les professionnels de l'information et de la communication ainsi que tous les citoyens épris de liberté et de justice.



Pour rappel, la patronne de la 7tv a été agressée et poignardée alors qu'elle rentrait chez elle après une émission. Ayant perdu beaucoup de sang, elle a été évacuée en urgence. Les dernières nouvelles sur son état de santé sont rassurantes.