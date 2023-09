Faut-il lever le blocage de TikTok ?

Suspendu en même temps que les données mobiles, Facebook et YouTube, le réseau social Tiktok semble être oublié par les autorités étatiques qui avaient jugé nécessaire de le suspendre car « Tik Tok est le réseau social privilégié par les personnes malintentionnés pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays" d'après le ministre de la Communication Moussa Bocar thiam.







Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et le calme est revenu dans le pays ce qui a permis la levée des restrictions contre Facebook et YouTube.





Toutefois, plus d'un mois après la mesure, l’Etat bloque toujours Tiktok qui est cependant accessible pour certains grâce à la magie des VPN ( reseau privé virtuel). Ce contournement qu'offrent les VPN est peut être la raison pour laquelle le déblocage de Tiktok n'est pas trop réclamé par la population.





Pour une marge de la population , à l’image de Idriss Bâ, un cinquantenaire interrogé sur cette question, « ce serait une bonne chose si l’Etat profitait de cette occasion pour restreindre ou fermer ce réseau qui ne sert qu’à abrutir la jeunesse sénégalaise ». « Les jeunes sont devenus frivoles, sans ambition et sans éducation. Ils passent tout leur temps à chanter, danser et s’exhiber via ce canal », s’indigne-t-il.