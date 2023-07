Grand Prix Francophilie des Médias 2023 : Adama Aïdara et Sira Touré de la presse culturelle du Sénégal finalistes

C'est l'un des plus grands rendez-vous des médias et de communion qui récompense les meilleures plumes et photos de la presse culturelle africaine. Cette année, la presse culturelle du Sénégal (APCS) est à l'honneur. Deux membres de cette organisation sont parmi les finalistes. Il s’agit de Adama Aïdara du groupe E-media et Sira Touré journaliste freelance vont représenter l'APCS.





Au total, ils sont 33 candidats au Grand Prix Francophilie de 2023. Ces derniers servent dans les radios, les télévisions, la presse en ligne et la presse écrite.





Pour figurer sur cette liste des finalistes, il fallait respecter le calibrage imposé, les règles de base d’un bon article (titraille, sujet, signature) et surtout, respecter de thème.





Placée sous le patronage du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun, l’édition 2023 du Grand Prix Francophilie des Médias se déroule du 24 au 30 juillet 2023 à Yaoundé. L’édition de 2023 est axée sur le thème : « L’Afrique culturelle dans le monde ».





L’esplanade du Musée National accueillera la cérémonie d’ouverture alors que l’Institut français du Cameroun abritera des ateliers et le Palais des Congrès a été retenu pour le bouquet final à savoir la montée des marches et la cérémonie des Awards.





Les Finalistes









ADAMA AÏDARA KANTÉ





Adama Aïdara Kanté est une journaliste spécialisée en culture et membre de la presse culturelle du Sénégal et chargée de l'organisation du nouveau bureau. Elle a travaillé dans plusieurs médias sénégalais à savoir Walf Quotidien, Vox Pop, et au groupe E-media. Amoureuse de l'écriture critique d'art, elle fait partie des rares journalistes qui contribue au rayonnement et à la promotion de la culture. Adama Aïdara a couvert les plus grands rendez-vous culturels du continent tels que le Fespaco au Burkina Faso, le Festival de Carthage en Tunisie sans oublier le clap ivoire en Côte d'Ivoire.





SIRA TOURÉ