La CAP lance les assises des médias ce jeudi 24 août

Dans communiqué publié ce vendredi la Coordination des Associations de Presse (CAP) dévoile la date du lancement officiel des assises des médias. L'évènement se tiendra ce jeudi 24 août à partir de 9h à la Maison de la Presse Babacar Touré.





Ces assises auront pour vision "d’une part, de faire du secteur de l’information et de la communication un levier stratégique dans le processus de consolidation de la démocratie et de la liberté d'expression, pour le renforcement des valeurs de paix, d’unité et de solidarité nationales ;

- et d’autre part de l’ériger en pole économique à valeur ajoutée, pourvoyeur d’emplois non précaires" informe la CAP. Par ailleurs, "la réflexion portera sur la situation des médias sénégalais et sur les solutions pouvant apporter des réponses durables aux maux et contraintes qui pèsent sur la presse".