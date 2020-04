«Célébrités et Religion» : El Hadji Ndiaye porte plainte contre la Tfm, Ya Awa et Bouba Ndour

L’émission « Célébrités et Religion », qui passe actuellement à la Télévision futurs médias (Tfm), atterrit devant la justice. Le patron de la 2sTv, El Hadji Ndiaye, a déposé, hier mardi, à la gendarmerie de Faidherbe, une plainte qui vise l’animatrice Ya Awa Dièye, le Directeur des programmes de la Tfm, Bouba Ndour, et Am Kouyaté, un cameraman qui serait le propriétaire de l’émission.





Selon le journal Les Echos qui donne la nouvelle, le boss de la première chaîne de télévision privée du Sénégal sur tous les saints que cette émission est la propriété de son organe et qu’elle a été protégée au niveau du Bureau sénégalais des droits d’auteur (Bsda devenu Sodav) depuis 2013.





El Hadji Ndiaye, qui compte aller jusqu’au bout dans cette affaire, a également saisi le Bureau chargé des droits d’auteur qui lui a déjà apporté sa réponse, informent des sources du quotidien qui révèlent, au passage, que le contrat de Ya Awa avec la 2sTv, signé depuis 2015, est toujours en cours.