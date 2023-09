«Rebeuss, chambre 11» : le documentaire de la journaliste Mame Woury Thioubou doublement primé

Le film-documentaire «Rebeuss, chambre 11» a été doublement primé jeudi à Yaoundé, capitale du Cameroun, lors de la 42e édition de la Conférence Urti (Union radiophonique et télévisuelle internationale). Cette œuvre de la journaliste et réalisatrice Mame Woury Thioubou a remporté le Grand prix du documentaire d’auteur et le Prix de l’œuvre numérique Urti 2023.



«Merci une fois à l’équipe du film et aux personnes qui ont participé à cette aventure avec moi et une pensée à tous ceux qui sont derrière les barreaux», a écrit sur Facebook l’auteur, reprise par Wal fadjri. La chef du service Culture du journal Le Quotidien n’a pas manqué d’adresser un message au ministère de la Justice. «Vivement une profonde réflexion autour de notre système carcéral», a suggéré Mame Woury Thioubou.