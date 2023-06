Les médias sénégalais accueillent une nouvelle association : Les Photojournalistes du Sénégal (LPS)

Cette entité, fraîchement créée, vise à accorder une reconnaissance accrue aux photojournalistes. Lors de leur assemblée générale, les membres de l'association ont présenté les principaux axes de travail qu'ils prévoient de développer pour le bien-être de leurs adhérents. L'un des objectifs majeurs consiste à former les reporters photographes et les photojournalistes indépendants au moyen de modules de formation approfondis.





Dans le cadre de leurs activités, l'association a également mis en place un site d'information dédié à la promotion des œuvres de ses membres, offrant ainsi une plus grande visibilité au travail accompli quotidiennement par les photojournalistes. De plus, la création d'une mutuelle de santé a été annoncée, offrant des services étendus aux parents et proches des adhérents.







Une coopérative d'habitat sera également instaurée au profit des membres de LPS, leur offrant ainsi une opportunité de bénéficier d'un logement adapté à leurs besoins.







À l'issue de cette assemblée générale, les membres présents ont procédé à l'élection d'un bureau, portant leur choix sur Adama Doucouré, chef de Desk Photographie du journal L'Observateur, en tant que Président, et Aliou Mbaye de l'Agence européenne de Presse en tant que Secrétaire général.







Par ailleurs, des présidents et adjoints des commissions ont également été élus par les membres de l'association.







L'Association des Photojournalistes du Sénégal (LPS) annonce dans la foulée la mise en place d'un programme « ambitieux » d'accompagnement des jeunes reporters photographes.