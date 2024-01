[Entretien] Précampagne, campagne, sanctions : Babacar Diagne, droit dans ses bottes, assène ses vérités

On en est resté là et c'est un problème qui est encore là. Cette émission avait fini par faire son temps parce que les gens n'y allaient pas, envoyaient des seconds couteaux. Ce qui fait qu'elle avait perdu de sa superbe. Il y a aussi le fait que les télévisions privées sont là et leurs antennes sont trop ouvertes surtout par rapport à la politique. On ne fait que de la politique. On en est arrivé à un moment où les télévisions font de la politique et du sport, les commentaires. Et les programmes de stock ne sont plus là. L'effort que nous faisions de faire de grands films, de grandes séries, inviter les grands profils, les grands savants du pays, je suis désolée de le dire mais ça ne se fait plus. Maintenant c'est des plateaux où les gens parlent et aujourd'hui les hommes politiques ont vraiment assez de temps pour parler. Tous les jours, ils sont invités...