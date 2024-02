Présidentielle : Le Front démocratique pour une élection inclusive tire sur les radios et télévisions internationales (françaises en particulier)

Le Front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI), qui regroupe les candidats à la Présidentielle de 2024 prend acte de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024.





Il plaide pour « une nouvelle loi électorale et un nouveau processus électoral démocratique, transparent et inclusif », seule et unique voie qui doit engager l’ensemble de notre peuple.





Il dénonce les manœuvres de déstabilisation du Sénégal au profit des lobbys.





"Selon nous, l’avantage de cette décision est qu’elle coupera l’herbe sous les pieds aux velléités des lobbys du narcotrafic et du pétrogaz de faire basculer notre pays dans la tourmente pour ensuite tenter d’accentuer leur mainmise sur ses richesses dont, aujourd’hui, le pétrole et le gaz", explique le communiqué.





"N'en déplaise aux radios et télévisions dites internationales (françaises en particulier), en collusion avec de puissants lobbys et qui jouent sans fard le rôle de relais d’infox et de manipulations en prétendant que le Conseil constitutionnel « a ordonné la tenue de l’élection présidentielle avant le 2 avril ». C’est absolument inexact. Devenus coutumiers de tels faits depuis le début de la crise et avant, des journalistes et analystes étrangers, notamment de l’ancienne métropole, après avoir annoncé « des affrontements dans tout le pays» et des risques de « guerre civile, voire de coup d’État au Sénégal », participent aujourd’hui encore, avec délectation, à cette campagne de propagation de contre-vérités en expliquant sur leurs ondes des schémas fantaisistes, voire irrationnels d’une campagne électorale raccourcie à deux semaines au lieu des trois prévues par le Code électoral et d’un 2e tour organisé une semaine après au lieu de deux semaines. En somme, une invite ouverte à la violation de nos lois comme s’ils n’avaient pas affaire à un pays de longues traditions démocratiques et électorales", dénonce le front des candidats.





Selon qui le Conseil constitutionnel, dans la formulation de sa décision, a prouvé avoir une claire conscience que la crise électorale ne porte pas exclusivement sur le « calendrier républicain », mais aussi sur la question de la « cinquantaine de candidats spoliés et du candidat injustement écarté de la liste définitive des candidats validés », sans oublier la question des soupçons de corruption évoqués à propos de certains de leurs membres.