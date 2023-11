Renforcement du concept genre dans les médias : Des professionnels de l'information formés à Ziguinchor





Une trentaine d’hommes et femmes de médias de la région de Ziguinchor a été outillé sur les questions du genre. Pendant deux jours, ces professionnels des médias, des communicateurs sociaux, des acteurs des médias non-traditionnels, notamment les médias numériques et sociaux, ont été capacités sur la question du « renforcement du concept genre dans les médias ».





Un atelier de plaidoyer pour le genre organisé par le Réseau inter africain des femmes, médias, genre et développement (FAMEDEV)-en partenariat avec la WACC.

À l’occasion, les professionnelles de médias ont plaidé pour le respect du genre dans les organes de presse. Ils ont soulevé quelques difficultés et contraintes liées, au déficit d’implication et la participation des femmes dans les prises de décision. Ainsi, Abdourahmane Thiam correspondant de l’Observateur (Groupe Futurs Médias) à Ziguinchor, a sollicité la démultiplication de la formation en faveur des jeunes journalistes de la région.

La formatrice, Penda Seck Diouf, a salué les interventions des hommes et femmes de médias durant ces deux jours. Ces derniers qui par leur contribution et participation ont ressorti les difficultés liées à cette question du genre dans leur secteur au niveau régional et national même. Et, de part leurs recommandations ont fait montre de leur intéressement à cette question liée au respect du genre dans les médias.





La directrice exécutive de FAMEDEV Amie Joof, journaliste de formation, a exprimé son satisfécit pour ces deux jours de formation des hommes et femmes de médias de Ziguinchor. Elle a salué la qualité des contributions. Elle apprend que les mêmes interventions ou remarques ont été celles relevées à Dakar et aussi à Saint Louis.