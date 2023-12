Sargal national de la presse : Les journalistes juniors célèbrent leurs séniors

« Il faut toujours remercier l’arbre sous lequel on a ramassé de bons fruits pendant la bonne saison »,disait l'écrivain Ahmadou Kourouma. La Convention des Jeunes reporters du Sénégal peut bien se prévaloir de cette sagesse. Elle a organisé la troisième édition du ‘’sargal national de la presse’’ le mardi 12 décembre 2023, à l'hôtel Radisson Blu pour rendre un vibrant hommage aux doyens et aînés de la presse qui ont marqué la profession et tracé la voie à la nouvelle génération.





A cette occasion, une trentaine de professionnels des médias parmi ces derniers figurent d'éminents journalistes, techniciens, patrons de presse et chauffeurs. Ils ont été distingués et honorés par les jeunes reporters qui n’ont pas manqué de louer le service que ces derniers ont rendu à la presse sénégalaise de par leur engagement basé sur l'éthique et la déontologie.





Une belle manière pour les jeunes de rendre hommage et d’exprimer leur reconnaissance à l’égard de leurs mentors au nombre de 20. Parmi les récipiendaires, figurent entre autres Elisabeth Ndiaye ancienne présentatrice vedette de la Rts, Maodo Faye de la radio Sud Fm, Adama Sow, ancienne figure de la RTS et actuel Directeur de la Communication de la Commission de Protection des données personnelles, Amadou Moustapha Diop, technicien à la Rts, Daouda Diouf, journaliste Rfm, Bamba Kassé du Synpics, Annette Mbaye d’Erneville, Mari Justine Diogo, technicienne à la Rfm Abdoulaye Diaw, journaliste sportif à la Tfm, ,Dié Maty Fall du journal le soleil ,Martin Faye, ancien journaliste, Courani Diarra, Maïmouna Guèye Journaliste au Soleil, Habib Demba Fall ancien directeur des rédactions du Soleil aujourd’hui à la SONES comme responsable de la communication.





Dans son allocution, Migui Maram Ndiaye, le président de la convention invite les jeunes reporters particulièrement "les journalistes et techniciens à s'approprier le parcours et à s'inspirer des qualités humaines et professionnelles de ces doyens de la presse qui se dessinent comme des exemples".





Concernant les patrons de presse comme Salam Fall PDG de Seneweb, Madiambal Diagne du journal le Quotidien, Ibrahima Lissa Faye PDG du site Press Afrique, Youssou Ndour du Groupe Futur Média et El Hadj Ndiaye de 2stv ont été distingués pour leur contribution au développement de la presse sénégalaise, le travail remarquable dont ils ont fait preuve dans le milieu médiatique sénégalais, ainsi que le soutien incontournable qu'ils apportent à la convention des jeunes reporters. Selon les jeunes reporters "ces patrons de presse ont vivement milité pour le rayonnement du secteur des médias".