Sécurité des acteurs des médias et respect de la déontologie : La CRJS arme les journalistes en perspectives des joutes électorales de février

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CRJS) avec le concours de Reporters Sans Frontières (RSF) a entamé ce jour, une formation sur la protection et la sécurité des reporters en période électorale. Un renforcement de capacités au profit des reporters de plus en plus nombreux dans les médias de la zone Sud, à savoir Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.





" Le Sénégal organisera une élection en février 2024, et les journalistes ont un rôle important et crucial à jouer. Et, nous avons remarqué au fil du temps la plupart des journalistes, des reporters qui sont sur le terrain sont jeunes. Il est urgent de renforcer les capacités des jeunes reporters partout au Sénégal ", a confié Amadou Sabar Ba, vice-président de la CRJS, à l'ouverture de l’atelier de formation à Ziguinchor.





Selon le vice-président de la CRJS, il est impérieux que les journalistes, les médias, de façon générale, jouent leur partition, si l'on veut maintenir la vitalité démocratie que le Sénégal fait montre.





Amadou Sabar Ba indique qu'il est pertinent de continuer à former les journalistes et reporters, en mettant l’accent sur le respect des principes d'éthique et de la déontologie. Ces journalistes et reporters doivent aussi dans le cadre de l'exercice de leur métier d'informer juste et vrai, prendre en compte les aspects sécuritaires sur le terrain. C’est pour cette raison que la convention des jeunes reporters du Sénégal préconise la formation continue des journalistes, des jeunes reporters.





Pour sa part, l'adjoint au maire chargé de la santé et de la citoyenneté représentant la municipalité, Alassane Diédhiou a salué le rôle des journalistes dans le processus électoral. De ce fait, l'adjoint au maire révèle qu'il est nécessaire de former les jeunes reporters pour leur montrer la conduite à tenir pendant cette période électorale.