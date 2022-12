Sécurité transfrontalière : 42 journalistes de la sous-région en formation à Ziguinchor

42 journalistes de la sous-région en formation à Ziguinchor

Ils sont au total 42 journalistes venus des républiques de la Gambie, de la Guinée Bissau et des régions de Sédhiou et Ziguinchor pour participer à travers un atelier de 3 jours à la consolidation de la dynamique de paix dans la sous-région. Sous l’initiative de la fondation Konrad Adenauer, ces professionnels des médias publics et privés ont échangé sur ‘’le rôle des médias dans la sécurité transfrontalière et la stabilité de la Sénégambie méridionale’’.





L’objectif de cette rencontre, selon Mamadou Ndiaye, le directeur du CESTI, consiste à partager avec les professionnels de l’information sur leur responsabilité dans le traitement de l’information en zone frontalière. Conscient que celle-ci peut nuire, déconstruire selon le traitement du journaliste, un des animateurs en l’occurrence Mamadou Biaye, enseignant au CESTI, invite ses confrères au respect des règles du métier, à la vérification de l’information à son intérêt et son impact.





Si bon nombre de contraintes ont été identifiées dans le rôle du journalisme dans la sécurité transfrontalière, telles que la difficulté de l’accès aux sources, la rétention de l’information par l’autorité administrative, militaire ou politique, la désinformation à travers les fake news, l’atelier a eu son impact. À en croire Moussa Dramé, un des participants, « C’est une opportunité à saluer d’autant plus qu’il y a une dynamique en cours dans le cadre des initiatives de paix. Pour ce journaliste de Sud Fm, « une telle rencontre qui regroupe des journalistes Gambiens, des Bissau-Guinéens et des Sénégalais peut être une impulsion dans la consolidation de la paix dans la sous-région.