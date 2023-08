Semaine panafricaine des contenus culturels et critiques d’Art : deux journalistes sénégalais sélectionnés

Le journalisme culturel sénégalais sera à nouveau à l'honneur. Alioune Badara Mané de Seneweb et Lamine Ba de Music In Africa représenteront le Sénégal à un événement culturel panafricain majeur. L'Association Nord Ouest Cultures, en étroite collaboration avec le Réseau Critiques Africaines et le Réseau des Journalistes Culturels Francophones de l'Afrique de l'Ouest (RJCFAO), participera à la Semaine Panafricaine des Contenus Culturels et de la Critique d'Art. Cet événement exceptionnel s'inscrit dans le cadre de la 8ème édition du Festival des Meilleurs Instrumentistes d'Afrique (Festival MIA), prévu à Cotonou, au Bénin, du 27 novembre au 03 décembre 2023.



Lors de cet événement culturel, il est prévu une palette d'activités incluant des ateliers de formation, des tables rondes, des opportunités de réseautage entre autres. Dans ce contexte, cet événement s'impose comme un catalyseur d'inspiration pour les journalistes culturels et les critiques d'art, tout en contribuant activement à la croissance du secteur culturel en Afrique.



L'opportunité exceptionnelle offerte à ces deux journalistes sénégalais sélectionnés de côtoyer leurs pairs venus d'autres continents, de partager leurs perspectives, leurs expériences et leur expertise dans les domaines de la culture et de la critique artistique.



L'invitation de l'Association Nord Ouest Cultures est une reconnaissance à la contribution exceptionnelle d'Alioune Badara Mané et de Lamine Ba à la promotion de la culture dans ses différentes déclinaisons. Ces deux journalistes sont conviés à s'engager activement dans cette aventure en tant qu'ambassadeurs du Sénégal. Ils auront ainsi l'honneur de participer à un panel mettant en lumière le rôle essentiel de leur organisation respective.



Cet engagement, pour les deux journalistes sénégalais, représente une opportunité pour hisser le journalisme culturel de leur pays vers de nouveaux sommets.



L'Afrique tout entière se prépare à vivre une semaine de festivités, de partage et d'apprentissage, placée sous le signe de la culture et de l'art. Grâce à la participation de ces deux figures éminentes, Alioune Badara Mané et Lamine Ba, le Sénégal prendra son rôle d'ambassadeur culturel à cœur, offrant aux amateurs de culture et aux passionnés d'art une fenêtre ouverte sur la diversité foisonnante de sa scène culturelle.