Senepeople : démission de la reine des «Confidences »

La journaliste vedette de Senepeople, Coumba Dia a rendu le tablier. Celle qui, à travers son antenne, servait de mur de lamentations des personnes au passé pesant, se lance dans d'autres aventures.





La présentatrice de l’émission à succès «Confidences », a annoncé la nouvelle à sa communauté des réseaux sociaux sans manquer de donner rendez-vous à ses followers.