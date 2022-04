Suspension du signal de DMEDIA par le CNRA : La débile et vile comparaison avec la Rts

Au terme d'une mise en demeure relative à la nature tendancieuse de la revue de presse d'Ahmed Aidara, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel ( CNRA) a sévi en toute responsabilité et en toute indépendance. Le signal Sen Tv et Zik fm a été coupé pour une durée de 3 jours.





Comme l'on pouvait s'y attendre, l'acte fait beaucoup jaser, singulièrement du côté de ceux qui ont des réactions épidermiques en lieu et place d'une analyse lucide et objective de l'affaire.







Le cas d'école qu'elle constitue ne pouvait ne pas susciter un débat passionnant et passionné. Pourvu qu'il ne soit pas biaisé par des a priori, des jugements de valeur ou encore une partisanerie de mauvais aloi susceptible de semer la confusion dans les esprits à défaut de les manipuler. Dans cette affaire, l'on ne saurait s'empêcher de s'apitoyer sur certaines reactions lesquelles l'entourent et qui dénotent d'une fumisterie épouvantable. Le mot est bien pesé. Convenons-en de prime abord. Le reproche fait à Ahmed Aidara n'est pas réductible à l'exercice de sa fonction de Maire à la ville de Guediawaye. Il trouve sa justification dans la nature de sa revue de presse elle-même dont il use et abuse, pour clouer au pilori, des citoyens qui n'ont pas de supports pour lui apporter une réplique à la mesure de ses inepties qui n'ont que trop écorné l'image de la presse, particulièrement la revue de presse incarnée par la génération des Martin Faye jusqu'à celle des Abdoulaye Cissé, Pape Ale Niang pour ne citer que ces derniers. Ceci rappelé, il y'a bien lieu de s'insurger contre cette posture comparative qui voudrait que Racine Talla, Yakham Mbaye et autres soient logés à la même enseigne. Comble de fumisterie. Non! Racine Talla est loin du cercle des bouffons, des parvenus et maîtres chanteurs dans lequel ses contempteurs encagoulés veulent le confiner. Un DG est un manager non un chroniqueur ou journaliste en fonction.







Faut-il rappeler aux "spécialistes" bien pensants que la radiotélévision sénégalaise a une mission de service public laquelle consiste à rendre compte aux citoyens de tous bords des réalisations de l'Etat. Dans le cadre de la coordination médiatique d'activités organisées notamment par des personnalités politiques, nous ne rappelons pas le nombre de fois que nous avons dû recourir au service commercial pour pouvoir bénéficier d'une couverture par la Rts. D’ailleurs le JT du service public ne couvre ni les activités de l’APR ni celles de Benno Bokk Yaklar. Sous ce rapport précis, accuser la télévision NATIONALE de posture propagandiste pour une tentative subtile de légitimation des fanfaronnades d'Ahmed Aidara relève d'une mauvaise foi qui ne saurait prospérer. Est-il besoin de rappeler que M Bougane Gueye Dany, coutumier de bévues indignes d'un enfant capricieux comme un péché originel et si prompt et doué à se dresser un mûr de lamentations et de victimisation, est un propriétaire de médias doublé d'un homme politique.