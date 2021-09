Télévision - La foire aux bonnes affaires sur Canal+, la culture Manjak à l’honneur

« Manjak » est la nouvelle série que les téléspectateurs de Canal+ Première découvriront à partir d’octobre. La série est qualifiée de captivante et authentique. Elle se veut un moment de voyage pour le spectateur. Le lancement de cette série coïncide avec les changements opérés par Canal+ Group pour le plus grand bonheur de ses abonnés.





D’origine Manjak, Anna Gomis, Franco-Bissau-guinéenne, avait à cœur de mettre en lumière les rites et traditions mystiques Manjak. Pour cela, elle s’est lancée dans l’écriture d’une série portant le même nom que son ethnie, « Manjak ». C’est l’histoire d’une jeune femme qui va devoir retourner vers ses origines pour accomplir une mission à la fois mystique et familiale. Pour que Jella (personnage principal) puisse comprendre sa place dans le monde, il faut qu’elle sache d’où elle vient. Et cette quête de sa personnalité ne se fera pas sans dégâts. La série étant essentiellement composée de jeunes acteurs sénégalais, transportera les téléspectateurs dans les splendides paysages de Casamance et de Guinée-Bissau. Un voyage entre les deux pays qui n’est pas anodin, vu que la communauté Manjak y est fortement présente. La série sera diffusée à partir du 4 octobre sur Canal+ Première… Première ?





Canal+ prend une nouvelle dimension





La chaîne Canal+, qui a réussi au fil du temps à se positionner dans le clair conscient des téléspectateurs va connaître un petit léger changement et dénommé à présent « Canal+ Première ». Changement d’intitulé aussi pour Canal+ Comédie qui devient Canal+ Pop. Et cette évolution ne compte pas se limiter aux appellations. Les deux chaînes prévoient d’apporter de nouveaux rendez-vous culturels et des nouvelles émissions inédites concernant l’actualité, la découverte, l’humour et le divertissement. Le groupe va enregistrer un nouveau venu, Nathan TV. Cette chaîne éducative lancée en collaboration avec l’éditeur spécialisé dans les ouvrages scolaires et parascolaires (Nathan), a pour cibles principales, les élèves du CE1 au CM2.





Habib Beye dans sa double casquette





L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas échangé sa casquette de consultant contre celle de coach, il les a toutes gardées. En effet, Habib Beye sera présent dans la nouvelle émission intitulée «Canal Football Club » au côté d’Eric Abidal et présentée par Hervé Mathoux et Laure Boulleau tous les mardis et mercredi à 17 h 50. Et pour la diffusion des matchs de football, les amateurs seront servis. Un multiplex de 6 matchs de championnat sera diffusé sur Canal+Sport 2 et 10 matchs en direct sur les autres chaînes Canal+Sport.