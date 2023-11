[MEDIA’TEK] Thierno Dramé : Une voix emblématique du journalisme sportif sénégalais





La sonorité de son nom évoque inévitablement la mémorable soirée du 6 février 2022. Ce jour où les Lions du Sénégal ont décroché, pour la première fois, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, plongeant les 17 millions de Sénégalais, parmi lesquels figurait Thierno Dramé, dans un tourbillon d'émotions où larmes de joie, soulagement et extase se sont entremêlées. Cependant, sa jeune carrière, riche de plus de 20 ans d'expérience, ne se résume pas à cet événement marquant. Plongée dans le parcours d'un journaliste sportif passionné.

Un emblème médiatique sénégalais en pleine métamorphose, voire en plein essor. En arpentant le Triangle Sud, la "Tour de la RTS" en cours de construction se profile comme l'édifice le plus remarquable de la zone. S'étendant sur 10 étages et occupant une superficie de 2615 mètres carrés, ce monument devrait être achevé d'ici l'année 2024. C'est au cœur de ce lieu empreint d'une histoire de 63 ans qu'une de ses voix notoires, Thierno Dramé, nous a conviés. "Je vous retrouverai dans le hall. Avec les travaux, c'est devenu un véritable labyrinthe", explique-t-il au téléphone. Sa démarche affirmée, il nous accueille et nous guide à travers cet édifice. Le hall, autrefois dédié à un musée, a désormais une utilité différente, avec une partie dégagée offrant une vue imprenable sur la majestueuse Tour de la RTS. Poursuivant notre visite, nous pénétrons dans une petite salle où plusieurs visages bien connus du petit écran, dont Aïssatou Françoise Seck et Mama Moussa Niang, se réunissent pour une pause repas dans une ambiance chaleureuse.

Notre exploration s'achève dans l'un des plateaux de la RTS, celui où sont réalisées les émissions en direct, notamment les retransmissions sportives.





Confortablement installé, Thierno Dramé évoque son parcours scolaire, depuis ses années primaires à l'ex-Kléber jusqu'à l'obtention de son baccalauréat au lycée Delafosse en 2001. Ce journaliste renommé confie avoir eu l'embarras du choix quant à sa future profession après avoir obtenu ce sésame. "J'ai été orienté vers la faculté de droit, une option au départ. Cependant, je pense avoir toujours aspiré à devenir journaliste. Pour moi, le choix se résumait à être journaliste, juriste, ou basketteur professionnel. Dans mon enfance, j'ai évolué à l'AS Douanes en minimes, cadets et juniors. Malheureusement, une fracture à la cheville m'a finalement éloigné des terrains. Je savais que ma première option serait avocat, journaliste, ou basketteur professionnel", confie-t-il. Il s’oriente finalement vers des études en journalisme et obtient son diplôme comme membre de la 34e promotion du CESTI en 2006.

Explorateur des horizons médiatiques et journaliste sportif par une heureuse "coïncidence"

Pour lui, le journalisme est bien plus qu'une profession, c'est une passion qui a pris racine dans son admiration pour des figures emblématiques de la RTS1, à l'instar de Tidjane Barry et Babacar Diagne sur le plan national, ainsi que Marc-Olivier Fogiel de Canal+ à l'échelle internationale. "D'une certaine manière, je souhaitais émuler leur parcours, que ce soit en présentant le journal ou en animant une émission", glisse-t-il. Avant de rejoindre ce prestigieux média de service public, Thierno Dramé a arpenté de nombreuses rédactions, vivant une véritable odyssée journalistique. Son périple a débuté à Envie FM (1 an - 2004, avec Mame Less Camara comme directeur), puis à l'ancienne RTS2S (2 mois de stage). Par la suite, il a écourté son stage à la RFM dès le troisième mois pour intégrer un stage académique de 2 mois à la RTS. Tel un nomade du journalisme, sa trajectoire l'a conduit successivement à Sen Info (3 mois), Océan FM pendant 1 an et demi, Canal Info (5 mois), avant de revenir à la RTS1 en décembre 2007.

"Quand je suis revenu, Abdoulaye Dabo nous a pris sous son aile, moi, Ibrahima Mboup, Pape Birame Bigué Ndiaye. Nous sommes arrivés en décembre 2007, et en 2008, la CAN était déjà là. Dès notre arrivée, nous sommes devenus ses reporters. Et nous n'avons pas eu le temps de nous acclimater, car il fallait être immédiatement opérationnels. C'étaient des reportages chaque jour, des résumés, des reportages… Pendant tout le mois de janvier jusqu'en février, notre attention était entièrement focalisée sur la CAN", se remémore-t-il.





Bien que l'enjeu soit colossal, Thierno n'est pas un novice en terre inconnu. Lors de son passage à Océan FM, l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) décide d'élire le meilleur sportif de l'année sur cette station à travers un plateau spécial. "Yoro Mangara et Wahany Johnson Sambou étaient les reporters sportifs de l'époque, mais ils étaient absents. Et Adama Kandé était en négociation pour rejoindre le média. Ils étaient d'accord, mais Adama n'avait pas officiellement commencé", relate-t-il.

Contraint par les circonstances, Souleymane Niang, directeur de la radio à l'époque, lui confie la mission, lui qui était jusqu'alors journaliste généraliste. "Quand j'ai animé le plateau, tout s'est bien déroulé. Quelques mois avant cet événement, Fanta Keita, la judokate, avait perdu la vie au Maroc lors d'une séance d'entraînement. J'ai posé la question à Mamadou Diouf, président de l'ANPS à l'époque, et il a craqué en plein direct. Malgré tout, j'ai su gérer cette émotion. À la fin, Adama Kandé a confié au directeur que j'étais fait pour le journalisme sportif."

“Thierno Dramé submergé par l’émotion”

Une recommandation judicieusement mise en pratique par l'intéressé, lui permettant d'accumuler une montagne de moments mémorables dans sa spécialisation. À son actif, une multitude d'événements sportifs couverts, des Coupes d’Afrique des Nations aux Afrobasket féminins et masculins, jusqu’aux Jeux Olympiques. Son expertise en tant que commentateur découle d'une formation intensive de 10 jours, organisée par la RTS avec des experts médias de la FIFA.

Forte d'une expérience aussi enrichissante, il est indéniable que les moments inoubliables abondent dans la carrière de Thierno Dramé. Parmi les instants mémorables de son jeune parcours en tant que journaliste sportif, trois se démarquent particulièrement.





Tout d'abord, l'élimination du Sénégal en phase de groupe de la CAN en 2012, où les Lions, dirigés par Amara Traoré, ont subi trois défaites en autant de matchs.





Ensuite, l'élimination du Sénégal en Afrobasket masculin 2021 face à la Côte d’Ivoire.





Enfin, le troisième souvenir reste le plus marquant, le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun le 6 février 2022. Les téléspectateurs, qui ont suivi cette finale sur la RTS1, se souviendront du célèbre commentaire d'Ibrahima Mboup : « Thierno Dramé submergé par l’émotion », décrivant l'état de son confrère qui avait craqué en direct.

« C’était une avalanche d’émotions. Ce n’était pas seulement le fait d’avoir remporté la CAN qui a suscité cette émotion », explique-t-il. Quelques semaines avant le tournoi, il avait présenté ses condoléances à la famille d’Ablaye Thiam (12e Gaïndé). Pendant la finale, le rappel des défaites passées et un appel vidéo de sa femme, qui avait accouché quatre jours avant, ont ajouté une dimension émotionnelle intense. « Tout cela, j’arrivais à gérer. Mais dès que le réalisateur a fait un gros plan sur Moustapha Name en train de sangloter, ça a déclenché cette émotion. C’était très fort », relate-t-il, en ajoutant le sentiment de privilège par rapport à leurs mentors qui n'ont pas eu l'occasion de vivre de tels moments.

L’élimination du Sénégal contre le Cameroun en 2017 et le péril mortel évité de justesse à bord d'un bus

Une campagne qu'il a partagée aux côtés de son confrère Ibrahima Mboup, commentant plusieurs matchs au cours de cette compétition. Depuis leur arrivée à la RTS le même jour en décembre 2007, ces deux hommes entretiennent des relations exceptionnelles. "Nous avons quasiment tout partagé. En dehors de la RTS, nous nous parlons souvent, prenons régulièrement le déjeuner ensemble. Nous sommes complices dans le travail. Pour moi, c'est un frère, et en plus, il est Mboup, je suis Dramé ; il y a ce cousinage à plaisanterie", révèle le journaliste.





Des moments mémorables faits de joie, de tristesse, de frustration et de frayeur aussi. Quelques heures après l'élimination du Sénégal à la CAN 2017 au Gabon face au Cameroun (5-4 aux tirs au but), Thierno Dramé, qui avait commenté le match, prend la direction de son hôtel à Franceville (ville du Gabon) en compagnie d'autres confrères.

L'une des particularités de cette ville réside dans son environnement accidenté marqué par des collines. "Nous étions dans un bus qui gravissait l'une d'entre elles et une fois au sommet, les freins ont lâché. Le bus a commencé à descendre la montagne en marche arrière. En d'autres termes, le moindre accroc sur le trottoir aurait pu faire chuter le bus dans le ravin. Nous étions une dizaine dans le bus, notamment avec Cheikh Tidiane Gomis, Seydina Alioune Djigo... Ce qui nous attendait, c'est que le lendemain, au lieu d'un grand titre évoquant l'élimination du Sénégal, la presse sénégalaise aurait pu être en deuil. Nous avons failli mourir ", souligne-t-il.

« J'espère pouvoir continuer à partager ma passion avec les amateurs de sport »

Thierno Dramé, en quête perpétuelle de souvenirs inoubliables, aspire à vivre de nouvelles expériences sportives en participant activement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, prévue de janvier à février 2024. Bien que l'exacte nature de son rôle reste à déterminer, que ce soit au cœur de l'action comme au Cameroun ou en tant que présentateur sur le plateau au Triangle Sud, il demeure optimiste quant à la performance de l'équipe dirigée par Aliou Cissé. L'ambition de défendre le titre ne sera pas une tâche aisée, admet-il, face à des adversaires redoutables. "Je pense que ce sera l’une des CAN, sinon la CAN la plus relevée de l’histoire. Il y a le Sénégal pour défendre son titre, la Côte d’Ivoire en tant que pays organisateur, l’Algérie qui veut se racheter après sa CAN ratée, le Nigeria qui avait produit l’un des meilleurs footballs en 2022, le Maroc, premier pays africain demi-finaliste de la Coupe du Monde, l’Égypte, éternelle menace", analyse avec perspicacité le journaliste.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans le monde de la presse, Thierno Dramé ne montre aucun signe de lassitude, s'investissant chaque jour pour raviver la flamme de sa passion. "Tout récemment, j’ai créé une émission qui s’appelle 'On Sent Foot', diffusée sur RSI. C’est la seule émission sur la bande FM où l'on ne discute que de football avec d'autres confrères journalistes. C’est une nouvelle expérience qui me permet d'exercer à la fois à la radio et à la télévision, toujours avec cette passion initiale. L’idée, c’est de partager. J’adore partager, j’adore discuter. J’ai entendu d’ailleurs Aliou Cissé parler de l’émission. Et chaque année, il y a toujours une compétition", partage-t-il avec enthousiasme.





Bien que l'on dise que le journalisme ouvre toutes les portes, Thierno Dramé n'a aucune intention de quitter de sitôt l'effervescence des plateaux télévisés et des studios radio. "Le journalisme est ma passion, et je compte continuer à contribuer au monde du sport à travers le journalisme aussi longtemps que possible. C'est une carrière qui m'apporte une immense satisfaction, et j'espère pouvoir continuer à partager ma passion avec les amateurs de sport", conclut-il avec détermination. Autre fonction importante qu'il a occupée dans sa carrière de 2013 à 2016, il a été président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS).