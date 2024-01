Union de la presse francophone Sénégal : Adama Diouf Ly de l’Aps élue présidente

La journaliste de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), Adama Diouf Ly est la nouvelle présidente de l’Union internationale de la presse francophone (Upf) du Sénégal. Elle a été portée à la tête de cette structure pour la section sénégalaise à l’unanimité.





Elle succède à El hadji Abdoulaye Thiam qui a terminé son 2ème mandat de trois ans.





« Adama Diouf Ly, journaliste à l’Aps depuis plus de deux décennies est une spécialiste des questions d'éducation et de santé et population. Elle était jusqu'ici 2ème déléguée du Sénégal à l’Upf internationale depuis les assises de 2016, à Antsirabe, en République de Madagascar », renseigne-t-on dans une note reçue.





Quant à Abdoulaye Thiam, ajoute-t-on, il compte poursuivre le travail au niveau de la section sénégalaise et au bureau international où il occupe le poste de vice-président pour l’Afrique subsaharienne depuis juillet 2022, à Ben Guérir, au Maroc.