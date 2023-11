Ziguinchor : L'APIC réussit sa grand-messe

Les journalistes de Ziguinchor, regroupés sein de l'Association des professionnels de l'Information et de la communication (APIC), ont réussi leur dîner de gala. Une grand-messe pour honorer les performances réalisées par les acteurs de médias de la région et susciter l'amour du métier aux jeunes confrères, en leur offrant en modèle les doyens.





Plusieurs personnalités administratives, politiques, religieuses, coutumières, acteurs de développement, de la société civile ont pris part à cette première édition du gala régional de la presse de Ziguinchor, en plus des représentants nationaux de la presse, du CORED, de la CJRS...

À cette occasion, des journalistes télé, radio, presse écrite et en ligne ont été récompensés. En télé, Abdourahmane Diallo de la SEN TV est récompensé du premier prix ainsi que Michel Mendy de la RTS4.

Pour la catégorie radio, les confrères Lamine Ba de la RFM et Angèle Lambal de la RTS4 remportent les premier et deuxième prix. La presse écrite a couronné Khady Sonko du journal "Le Quotidien" et Michel Diatta de "L'As". Alors que pour la presse en ligne, Fatou Dieng de Casa Actu remporte le premier prix, suivie d'Ansoumana Dasylva de GMS.

Par ailleurs, des récompenses pour travail rendu à la corporation et à la région ont été décernées à des doyens de la presse. Ibrahima Gassama, DG de Zig FM, Khady Diédhiou, directrice de la RTS Radio de Ziguinchor, Liliane Fall, grande présentatrice à Sud FM, Alpha Diallo de la Deusth Weller, Alioune Cissé, désormais chargé de Com au Conseil départemental de Ziguinchor, entre autres, ont été primés pour leur travail.





La mémoire de feu Papo Mané, dont le groupe porte son effigie, a plané lors de cette cérémonie où un vibrant hommage lui a été rendu.





Le président de l'APIC, Amadi Khalil Diémé, a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, premier du genre dans la Casamance naturelle. Les heureux élus ont été félicités et les autres encouragés.