Annie Wersching, l'agent Walker de la série "24 Heures Chrono", est décédée à 45 ans

Annie Wersching, l'agent Walker de la série "24 Heures Chrono"

Célèbre pour son rôle d'agent Walker du FBI, dans la série "24 Heures Chrono" et celui de Tess dans le jeu vidéo "The Last of US", Annie Wersching est morte à 45 ans, des suites d'un cancer.





L'actrice américaine a succombé au poids de son cancer, le 29 janvier 2023.





En effet, elle était diagnostiquée d'un cancer en 2020, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ses activités. Elle tournait encore en jouant la Reine Borg dans "Star Treck" ou Rosalind Dyer dans la série "The Rookie".