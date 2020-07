Baba Hamdy en deuil!

Le chanteur, musicien et compositeur Baba Hamdy est en deuil. Il vient de perdre sa mère, Aminata Diop durant la nuit du samedi au dimanche 5 juillet 2020.“Inévitable la séparation aussi dure qu'elle peut être mais on ne peut rien y changer, le destin a encore frappé, une mère formidable , Aminata Diop et tout le monde l'appelait yaye Boy car elle était une mère formidable”, confie Baba Hamdy à Seneweb.Il ajoute qu’il est “sûr qu'elle laissera un vide dans ma vie , ma mère est exceptionnelle pour beaucoup de raison”.Seneweb présente ses sincères condoléances à Baba Hamdy et à toute la famille éplorée.