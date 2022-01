Can-2021 : Les Lions ont finalement quitté Dakar, aujourd’hui

Initialement prévu hier soir après la cérémonie de remise du drapeau national, le voyage des Lions n’a finalement pas eu lieu le même jour. Une annulation due à des cas de Covid-19 détectés dans la Tanière.



En effets, trois joueurs et des membres de la délégation ont été testés positifs. ‘’À l’issue des derniers tests RT PCR effectue?s hier dans la nuit, au retour de la ce?re?monie de remise du drapeau par le chef de l’E?tat, les résultats de trois joueurs (Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Mame Bamba Thiam) et de six membres de l’encadrement sont revenus positifs’’, informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).



‘’Cette situation a naturellement entrai?ne? le report du départ à ce mercredi 5 janvier à 10 h, par vol spe?cial affre?te? par l’E?tat du Se?ne?gal pour acheminer la de?le?gation a? Douala (Cameroun)’’, poursuit le communiqué.



Selon le document, tenant compte de ces cas positifs et asymptomatiques, la Fsf a pris toutes les dispositions pour la prise en charge effective des personnes concerne?es, en attendant la ne?gativation de leurs tests RT PCR avant de pouvoir les acheminer vers Bafoussam dans les meilleures conditions.