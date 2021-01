Cinéaste et membre du CESE: Ngaïdo Ba est décédé

Membre du Conseil économique social et environnemental (CESE), Ngaïdo Ba a rendu l’âme ce dimanche, à l’hôpital Principal de Dakar. Selon Emedia qui donne l’information, le défunt était à la tête de la Commission de l’artisanat, de la Culture, du Tourisme et des sports de cette institution. Le cinéaste est aussi le père de l’animatrice de iTv, Sofia Ba.











Ngaïdo Ba a vu le jour le 10 juin 1949 et il appartient à la troisième génération de cinéastes sénégalais. « Il a commencé par être assistant d’autres metteurs en scène sénégalais comme Mahama Traoré, ou Ababacar Samb. En 1974, il entre à la télévision sénégalaise comme réalisateur, et dans le même temps met en scène deux courts-métrages : Tableau Ferray et Arrêt Car. Il était le Président des cinéastes Sénégalais associés (CINESEAS) », renseigne la source.