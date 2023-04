Décédé hier à Dakar : Le professeur Malick Ndiaye inhumé à Touba

Le professeur Malick Ndiaye a été inhumé ce mercredi vers 10 h, au cimetière de Bakhiya, dans la ville sainte de Touba, devant une foule nombreuse composée d'hommes politiques, d'universitaires, de chefs religieux, de proches et de parents.





Originaire de Linguère, Malick Ndiaye a consacré toute sa vie à la défense des libertés et à la recherche.

Un vibrant hommage a été rendu à ce grand penseur, intellectuel et défenseur des libertés. Ses anciens compagnons trotskistes comme Abdoulaye Diouf Sarr et Mahmoud Saleh, et diverses personnalités ont accompagné le disparu jusqu'à sa dernière demeure.