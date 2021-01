Décès de Mourchid Iyane Thiam : "Le Sénégal vient de perdre un intellectuel distingué…" (Macky Sall)

Le président de la République, Macky Sall, a rendu hommage à Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de la commission de concertation pour le croissant lunaire, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 84 ans."C’est avec peine que j'ai appris le rappel à Dieu de Mourchid Ahmed Iyane Thiam. Le Sénégal vient de perdre un intellectuel distingué et éducateur, un guide religieux, un homme de dialogue et de consensus. Mes condoléances émues à sa famille et à toute la Ummah islamique", a-t-il écrit.