Décès de Pape Dioum, fondateur du groupe « Senemali »

Décès du musicien, Pape Dioum

Le fondateur du groupe « Senemali », Pape Dioum, n’est plus. L’information a été donnée par l’observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart Sénégal). Ladite structure a confirmé « la disparition brutale de l’un des plus grands musiciens sénégalais de l’Afrique renaissante ». Selon Ablaye Mamadou Guissé et Cie, le père fondateur du groupe mythique Senemali est décédé hier en Hollande à Amsterdam.