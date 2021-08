Décès de Serigne Mansour Sall, Khalife de Serigne Abass Sall

Serigne Mansour Sall, le khalife de feu Abass Sall a rendu l’âme, hier lundi 16 août dans la soirée à Dakar. Selon des sources de Seneweb, il sera inhumé, ce mardi matin à Louga. Le défunt Khalife de la famille Abass Sall est décrit comme un intellectuel et cadre africain.





Pour rappel, Serigne Abdoulahi Ibn Abass Sall est un guide et chef religieux sénégalais, qui a vécu à Louga et consacra toute sa vie à la propagation de l’Islam et de la Tijanniyya.