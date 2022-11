Décès de Youssou Diagne, ancien Président de l’Assemblée Nationale : Macky Sall exprime sa peine

Deces de Youssou Diagne, ancien président de l'Assemblée Nationale

Youssou Diagne n’est plus !





L'ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime d’Abdoulaye Wade a rendu l’âme, ce vendredi 18 novembre 2022. Il était âgé de 84 ans et fut le 7e président de l’AN, avant d’être nommé ambassadeur.





Le chef de l’Etat, Macky Sall, réagissant à l’annonce du décès de ce dernier, indique : « Je suis très peiné d’apprendre le décès de Youssou Diagne, ancien ambassadeur et ancien Président de l’Assemblée nationale. Je rends hommage à un homme disponible, généreux et d’une exquise courtoisie. Mes condoléances émues à sa famille et à l’Assemblée Nationale ».