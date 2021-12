Décès du commandant Mamadou Bour Faye de la Fsf

Décès de Mamadou Bour Faye, de la FSF

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) annonce le décès du commandant Mamadou Bour Faye. D’après le président Me Augustin Senghor, le défunt «aura servi dignement et efficacement le football sénégalais. Militaire dans l’âme, avec une rigueur à toute épreuve, il a posé jusqu’à sa retraite, avec l’aide de ses collaborateurs, les jalons de la reprise en main de l’intendance fédérale», indique Me Augustin Senghor sur la page Facebook de la Fsf.