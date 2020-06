Décès du khalife de Thiénaba Seck : Macky Sall présente ses condoléances

Macky présente ses condoléances au Khalife de Thenaba Seck

A la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmad Tijani Seck, Khalife général de Thiénaba Seck, le président Macky Sall s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à la Ummah islamique.





«C’est avec peine que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Khalife général de Thiénaba. Le Sénégal vient de perdre un guide religieux d’une dimension exceptionnelle. Mes condoléances émues à sa famille et à toute la Ummah islamique», a-t-il posté sur sa page Facebook.