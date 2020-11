Décès : Le ministre des Sports «très peiné» par le rappel à Dieu de Balla Gaye 1

Le monde de la lutte est en deuil, avec le rappel à Dieu de Balla Gaye 1, ce dimanche 15 novembre, à Guédiawaye, des suites d’une longue maladie. Le ministre des Sports, Matar Ba, s’est dit «très peiné et présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais, au monde de la lutte, à la famille éplorée et à Balla Gaye 2».«C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris, ce matin, le rappel à Dieu de Balla Gaye n°1, ancien champion de lutte et entraîneur de Balla Gaye 2. J’exprime toute ma compassion à cette perte et présente mes condoléances les plus attristées au peuple sénégalais, au monde de la lutte, à sa famille éplorée et à Balla Gaye 2 dont il était l'entraîneur», a-t-il signé dans un communiqué reçu.Avant de témoigner sur le défunt : «Balla Gaye 1 a toujours œuvré pour le développement de la lutte. Comme lutteur d’abord, puis comme entraîneur et formateur. En atteste l’école de lutte qui porte son nom et qui a vu éclore beaucoup de champions.»Pour finir, Matar Ba a laissé entendre : «Au nom du chef de l’Etat, le président Macky Sall et de l’ensemble de son gouvernement, j’adresse mes sincères condoléances au peuple sénégalais, au monde de la lutte, à la famille éplorée et à Balla Gaye 2.»