Inhumation du khalife de Médina Baye, jeudi : Les fidèles invités à...

Le khalife de Médina Baye par la voix de son porte-parole Cheikh Mahi Cissé, a invité ses disciplines aux respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.





Une recommandation réitérée à l'occasion des obsèques du 4ème et défunt Khalife de Médina Baye, prévues ce jeudi 6 août. Ainsi, le porte-parole de Médina Baye a demandé aux fidèles qui vont prendre part à l'enterrement de "prendre toutes les dispositions et mesures édictéesé par les autorités sanitaires pour l'éradication du coronavirus au Sénégal et dans le monde entier.