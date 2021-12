[NECRO-2021] International - Et si leur mort vous était contée ?

Décès international, Bernard Tapie et Prince Philip

Si 2021 vous était contée en matière de décès? La tâche aura était très lourde et pénible. Il aura fallu beaucoup de pages pour un exercice non exhaustif. Néanmoins, Seneweb vous présente quelques figures emblématiques dont le décès a ému plus d'un. Bien que n'étant pas exhaustive, ces personnes nous ont quittés lors de cette longue et pénible année de pandémie qu’a été 2021.





Desmond Tutu, le sourire " arc-en-ciel "





Sa mort maque la fin d'une époque. Du moins d'un symbole qu'aura été la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Prix Nobel de la paix en 1984, l'archevêque anglican Desmond Tutu, militant engagé pour la défense des droits de l'homme, est né en 1931 à Klerksdorp en Afrique du Sud. a quitté ce bas-monde le 26 décembre 2021 au Cap, il laisse derrière lui une Nation arc-en-ciel qui cherche toujours à se réconcilier avec son passé ségrégationniste aux conséquences persistantes.





Jovenel Moïse, et Haïti s'enfonce dans la crise





Le président Haïtien a été assassiné à son domicile au début du mois de juillet, un événement qui a menacé de déstabiliser encore plus le pays, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire.





Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 sur une promesse de développement de l’économie du pays et avait pris ses fonctions le 7 février 2017.





Jean-Pierre Adams, la fin d'un si long coma





Dans le coma depuis 39 ans, le footballeur Franco-Sénégalais, Jean-Pierre Adams est décédé à l'âge de 73 ans. Adams avait été admis à l'hôpital pour une opération du genou en mars 1982. Il ne reprendra jamais conscience après une erreur dans l'administration de l'anesthésiant. Né au Sénégal, le défenseur a joué plus de 140 matches pour Nice et a également joué pour le Paris St-Germain. Il a été sélectionné 22 fois en équipe de France entre 1972 et 1976.





Jacob Félix Desvarieux, love love love





Il aura bercé des générations de mélomanes de par sa voix rauque, mais suave. Sa disparition brutale a créé un vif émoi chez les férus de zouk. Né le 21 novembre 1955 à Paris, il aura été le père du zouk love. Cofondateur du groupe Kassav, cet arrangeur, chanteur, musicien est parti le 30 juillet, laissant orphelin le monde de la musique.





Virgil Abloh, l'éclipse d'une étoile





Star des Millenials et roi du streetwear du luxe, le designer américain Virgil Abloh, créateur des collections homme de la maison Louis Vuitton, est décédé le dimanche 28 novembre, à l’âge de 41 ans. Le designer a choisi d’endurer son combat en privé depuis son diagnostic en 2019 d’un angiosarcome cardiaque, une tumeur maligne rare située au niveau du cœur. Premier grand créateur noir reconnu sur la scène de la mode et très engagé pour l’affirmation des cultures afro-américaines, le styliste avait décroché en 2018 l’un des postes les plus enviés du secteur, au sein de la griffe fleuron de LVMH, numéro un mondial du luxe.





Amobé Mévégué, 300 millions d'orphelins





Figure reconnue du monde de la culture et du show-bizz en Afrique et dans ses diasporas, le camerounais Amobé Mévégué s’est éteint le 8 septembre à 53 ans. Fondateur de la chaîne UBIZNEWS TV, diffusée dans 40 pays africains, il était journaliste, animateur et producteur, il avait présenté le magazine Africanités sur TV5 MONDE, était aussi chroniqueur pour 300 millions de critiques. Érudit de culture, grand passionné du septième art, il a fait vivre de sa gouaille et de son professionnalisme de nombreux médias et a laissé aujourd'hui un grand vide dans le monde audiovisuel. Ses confrères ont loué son humanisme et son professionnalisme.





Colin Powell, artisan de la "destruction massive" de l'Irak





Il était le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d’état-major des armées, avant de devenir chef de la diplomatie des États-Unis sous la présidence du républicain George W. Bush. Colin Powell est mort à l’âge de 84 ans de complications liées au Covid-19, le lundi 18 octobre 2021. Fils d'immigré jamaïcain ayant grandi dans le Bronx à New York, Colin Powell est un militaire et politicien, il a notamment participé à la guerre du Vietnam, avant d'entrer en politique. Entre 1987 et 1989, Colin Powell était le conseiller à la sécurité nationale du président Ronald Reagan, puis Chef d’Etat-major des armées entre 1989 et 1993. Il fut secrétaire d'État entre 2001 et 2005 dans l'administration du président George W. Bush. Défenseur de l’intervention américaine, il avait fait en 2003 un long discours sur les armes de destruction massive prétendument détenues par l’Irak, une intervention fortement controversée à l’ONU. George W. Bush a salué la mémoire de son ancien chef de la diplomatie, estimant qu’il était "un grand serviteur de l’Etat".





Jean Paul Belmondo, le toujours " magnifique"





L'acteur français aux 80 films est décédé le lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Cascadeur, séducteur, hâbleur, icône de la Nouvelle vague, il restera "le magnifique" pour toujours, décrit comme un acteur sachant tout faire sans se prendre trop au sérieux. Belmondo dégageait quelques fois un air de Louis de Funès.





Bernard Tapie, businessman accompli





L’homme d’affaires et politicien français, Bernard Tapie, est décédé à l’âge de 78 ans, il souffrait depuis 2017 d’un cancer de l’estomac. Il a été dirigeant d'un groupe d'entreprises, notamment propriétaire d'Adidas et de l'Olympique de Marseille, gérant du Groupe Bernard Tapie et détenteur de 89% du Groupe La Provence, qui édite le journal du même nom, ainsi que Corse-Matin. Ministre de la Ville au sein du gouvernement Bérégovoy, député français élu dans les Bouches-du-Rhône, député européen, conseiller général des Bouches-du-Rhône, sa carrière politique s’arrête en raison de ses ennuis judiciaires. Il est aussi impliqué dans plusieurs scandales financiers, condamné à de la prison ferme pour de nombreux chefs d'accusation dont "escroquerie". L’homme d’affaires et ancien président de l’OM était tristement célèbre pour de nombreuses affaires et procédures judiciaires qui ont parsemé sa carrière. Homme de cœur et forte tête, la disparition de "Nanar" a touché au cœur des Français.





Jean Yves Lafesse, maitre de l'humour





Décédé le 22 juillet, à l’âge de 64 ans. Jean Yves Lafesse avait commencé sa carrière d’humoriste dans les radios libres au début des années 1980, et fait des impostures téléphoniques sa marque de fabrique. Le spécialiste des "impostures téléphoniques" préféré des Français se battait contre la maladie de Charcot, un mal diagnostiquée depuis 2020, et son état s’était dégradé dernièrement, jusqu’à l’emporter. D’ailleurs il s’était engagé dans une association réunissant des personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative.





Prince Philip, presque centenaire...





La nouvelle ébranlait le monde entier, le 9 avril dernier, alors qu’il s’apprêtait à célébrer son centième anniversaire en juin. Le prince Philip, époux et soutien indéfectible de la reine Élisabeth II, s’éteint paisiblement au château de Windsor. Détenteur du record de longévité des princes britanniques, le duc d’Édimbourg avait été hospitalisé quelques semaines plus tôt, à Londres, pour une infection. Néanmoins, quatre semaines après sa disparition, le certificat du prince Philip avait été dévoilé, révélant qu’il est mort de "vieillesse".





DMX, le hip-hop en deuil