Kolda : Décès du 1er adjoint au maire de Médina Chérif

Moussa Diao n'est plus. Le premier adjoint au maire de la commune de Médina Chérif, département de Kolda, est décédé des suite d'une longue maladie.

Enseignant de profession, Moussa Diao était jusque-là directeur de l'école élémentaire de Saré Yoro Kidiéra dans la commune de Médina Chérif. Marié et père de deux enfants, le premier adjoint au maire est décédé ce lundi à Saré Maoundé son village natal. Un décès qui plonge la classe politique et la communauté enseignante dans l'émoi et la consternation.