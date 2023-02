L’ancienne athlète Kène Ndoye est décédée à l’âge de 44 ans

La faucheuse a encore frappé de plein fouet le monde de l’athlétisme sénégalais. L’ancienne athlète sénégalaise Kène Ndoye est décédée, hier lundi, en fin de soirée à l’âge de 44 ans. L’ancienne spécialiste du triple saut et du saut en longueur était alitée depuis une dizaine d’années. Son état de santé s’était gravement dégradé ces deux dernières années.



Kène Ndoye a fait son baptême du feu en gagnant la médaille d’or au triple saut lors des dixièmes Championnats d’Afrique d’athlétisme de Yaoundé en 1996. Aux championnats d’Afrique de 1998 qui se sont tenus à Dakar, Kène est montée deux fois au podium avec une médaille d’argent au saut en longueur et une de bronze au triple saut.



Elle finit sur le toit de l’Afrique en devenant championne continentale du triple saut lors des championnats d’Afrique de 2000 en Algérie. Un exploit qu’elle va rééditer en 2004 à Brazzaville après avoir été médaillée de bronze au triple saut aux championnats du monde d’athlétisme en salle à Birmingham (Angleterre) 2003.



Aux jeux olympiques d’Athènes de 2004, Kène fait une participation honorable en terminant à la sixième place. Un classement qu’elle conserve aux championnats du monde d’athlétisme à Paris et à ceux d’Helsinki en 2005, rappellent nos confrères de l’Aps.



Sa dernière apparition remonte aux Jeux africains de Maputo en 2011. Elle boucle, à cette occasion, une belle carrière en terminant à la deuxième place au triple saut.